Zjednoczone Emiraty Arabskie zimą. "Najlepszy moment"

Dziennikarka Monika Sikorska odwiedziła w grudniu emirat Ras al-Chajma. Jak mówiła w programie "Newsroom WP", to dobry moment, by się tam wybrać. Bo gdy w Polsce panują minusowe temperatury, tam można cieszyć się takimi sięgającymi nawet 30 st.C. - To jedyny i właściwie najlepszy moment, by wybrać się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, bo temperatura nie jest tak mordercza jak latem - mówiła. - Pora i temperatura są idealne, by skorzystać z plażowania i atrakcji.

Rozwiń