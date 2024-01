Złamania, zwichnięcia oraz inne urazy na nartach i snowboardzie

Z czego może to wynikać? Paradoksalnie jednym z czynników jest to, że w przypadku jazdy na snowboardzie upadki zdarzają się częściej. Dlatego nauka bezpiecznego upadania to jedna z pierwszych umiejętności, której uczą się adepci snowboardingu. Co więcej, początkujący amatorzy deski rzadziej rozwijają wysokie prędkości, a prędkość jazdy jest bezpośrednio skorelowana z ryzykiem poważnego urazu.