Od 1 stycznia 2023 roku Chorwacja wchodzi do strefy euro. Turyści martwią się więc, że wakacje w ich ukochanym kraju znacznie podrożeją. - Noclegi nie poszły w górę, ale bardzo podskoczyły ceny, jeśli chodzi o żywność w sklepach, wszelkiego rodzaju usługi czy restauracje. Jest to wzrost ok. 20 proc. - mówi Monika Zymon-Waligórska, prezes Polskiego Towarzystwa Kulturalnego "Polonez" w Splicie.