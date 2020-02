Znamy cennik i datę otwarcia Suntago. Bilety można już kupować - tanio nie jest

Największy zadaszony park wodny w Europie właśnie ogłosił oficjalną datę otwarcia, a już dziś ruszyła sprzedaż biletów poprzez nową stronę internetową www.parkofpoland.com. Od 20 lutego 2020 r. pierwsi goście będą mogli skorzystać z wyjątkowych atrakcji Suntago Wodny Świat w Park of Poland.

Ile kosztuje bilet wstępu do Suntago?

Koszt biletu różni się w zależności od dnia tygodnia, wieku i wyboru stref. Strefa Jamango dostępna jest dla wszystkich, natomiast strefy Relax i Saunaria dostępne są wyłącznie dla osób powyżej 16. roku życia. Cena całodniowego biletu do wszystkich stref dla osoby dorosłej zaczyna się już od 129 zł.

Jak kupić bilet wstępu do Suntago?

Wystarczy na stronie www.parkofpoland.com wybrać długość pobytu, datę przyjazdu, liczbę osób i wyszukać bilet. W kolejnym oknie określić rodzaj biletu, strefę, liczbę godzin w parku i przejść do płatności. Po zakupie gotowy bilet zostanie wygenerowany i wysłany na wskazany adres e-mail.

Wybrane atrakcje parku Suntago Wodny Świat:

Suntago Wodny Świat to największy zadaszony park wodny w Europie, który stanowi pierwszy etap projektu Park of Poland, znajdującego się we Wręczy obok Mszczonowa. Budowa obiektu rozpoczęła się w maju 2017 r., a koszt inwestycji wyniósł 170 mln euro.