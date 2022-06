Znamy przepis na udane wakacje

Od lata 2022 będzie można z Rego-Bis odwiedzić ulubione przez Polaków zakątki Chorwacji również samolotem. Biuro podróży jako pierwsze w Polsce uruchamia czarter lotniczy z Katowic do Mostaru w Bośni i Hercegowinie. Do podróżowania zarówno do Chorwacji, jak i Bośni i wystarczy dowód osobisty. Malowniczy Mostar znajduje się blisko chorwackiej granicy, więc transfer autokarowy do hoteli prowadzący przez malownicze przygraniczne tereny upłynie szybko i przyjemnie.