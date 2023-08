Zniszczyli turystyczną perełkę Ukrainy. "Ciężko to skomentować"

Odessa przez wielu nazywana jest jednym z najpiękniejszych miast Ukrainy oraz perłą Morza Czarnego. W ostatnich dniach Rosjanie zniszczyli jej zabytkowe centrum, wpisane na listę UNESCO. - Ciężko nawet to skomentować (...) Misja UNESCO przejechała już do Odessy, żeby zobaczyć, co narobili Rosjanie, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski też już odwiedził miasto - mówiła w programie "Newsroom WP" ukraińska dziennikarka Daria Korsak. - Oglądanie takich obrazków naszego przepięknego miasta jest bardzo ciężkie. Nawet Niemcy w czasie wojny na pełną skalę nie zniszczyli tak bardzo Odessy, jak teraz Rosjanie - dodała.