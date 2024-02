Zobaczyła zupełnie inny świat. "To naprawdę bezpieczny kraj"

Wielu turystów boi się podróżować po odległej Afryce i dlatego wybiera kierunki europejskie. Dziennikarka Wirtualnej Polski, która odwiedziła Zanzibar, zapewnia, że można czuć się tam całkowicie bezpiecznie. - Jeśli ktoś tutaj wyjeżdża, to zachęcam, żeby nie ograniczać się tylko do przebywania w hotelu, ale wyjść na miasto, poprzebywać z lokalsami. Oni wszyscy się do nas uśmiechają, krzyczą "jambo" co oznacza "cześć". Wszyscy są bardzo pozytywnie nastawieni do życia, nie tylko do siebie nawzajem, ale także do Europejczyków - przyznała Natalia Gumińska.