Żółta woda w Bałtyku. Turyści nie wiedzą, co robić

Na Mierzei Wiślanej, a konkretnie w okolicach Stegny i Jantaru, woda w morzu przybrała niepokojąco żółtą barwę. Obecni na plaży turyści z rezerwą podchodzą do takiego zjawiska. Niektórzy nawet boją się zamoczyć stopy podczas spaceru, myśląc, że to sinice. - To następstwo tegorocznego, wcześniejszego niż zwykle pylenia sosnowych lasów porastających pas Mierzei Wiślanej - tłumaczy Jakub Zyliński z portalu NaMierzeje.pl, którego autorom udało się nagrać to zjawisko z drona.

