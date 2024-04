Zorganizują olimpiadę za 8 lat. "Sami nie wiedzą, z jakiego powodu"

W 2032 r. XXXV Letnie Igrzyska Olimpijskie odbędą się w australijskim Brisbane. Miasto to odwiedził Tomasz Gorazdowski, podróżnik i dziennikarz z Radia 357. - Oni sami trochę nie wiedzą, z jakiego powodu są organizatorami. Żartują, że nikt inny nie chciał się zgłosić - powiedział w programie "Newsroom WP". - Byłem tam kilka tygodni temu i akurat w gazecie opublikowano artykuł pod tytułem "To już teraz. Powinniśmy się zabrać do roboty", a znając australijskie realia to już ostatni gwizdek, żeby wziąć się do pracy i coś za osiem lat osiągnąć - dodał.

