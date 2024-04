10 najlepszych miejsc do wizyty w Turcji dla po raz pierwszy podróżników

Turcja to wspaniały kraj na wakacje, z bogatą historią, położony na styku Europy i Azji, a zatem kojarzący się z wieloma różnymi typami tradycji. Oblewają go cztery morza – Czarne, Śródziemnomorskie, Egejskie i Marmara, co stwarza dogodne warunki do wypoczynku na plaży i wyjątkowego wypoczynku przyrodniczego.