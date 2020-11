11 listopada 2020. Pierwsza rocznica zniesienia wiz do USA

11 listopada 2019 r. był ważną datą dla Polaków planujących podróże do USA. Właśnie mija rok od włączenia Polski do Programu Ruchu Bezwizowego. Załatwianie formalności związanych z wyjazdem stało się od tej pory znacznie prostsze i tańsze. Gdyby nie pandemia koronawirusa i zakaz lotów między naszymi krajami, to z pewnością byłby to hitowy kierunek tego roku.

Dawniej podróż do Ameryki wydawała się odległym marzeniem, które trudno było spełnić. Długi czas oczekiwania na wizę i ryzyko otrzymania odmownej odpowiedzi skutecznie powstrzymywały wielu podróżników przed zrealizowaniem swego planu. Jedni rezygnowali z wyprawy, zadowalając się oglądaniem scen z amerykańskich filmów, a inni uzbrajali się w cierpliwość, oczekując na dopełnienie wszelkich formalności.

To już przeszłość. Dzięki zniesieniu wiz w 2019 r. podróż do USA nie była jeszcze nigdy taka prosta i gdyby nie pandemia koronawirusa, to z pewnością Polacy w tym roku szturmowaliby Amerykę.

- Kilka dni przed ogłoszeniem zniesienia obowiązkowych wiz, sama szykowałam się na złożenie wniosku i rozmowę w konsulacie. Ich zniesienie zdecydowanie ułatwiło podróżowanie, zaoszczędziło czas, pieniądze i nerwy. Moim zdaniem miało to bardzo duże znaczenie i na pewno uszczęśliwiło wiele osób, które marzyły by zwiedzić Stany – relacjonuje Katarzyna Bauch, która przyleciała bez wizy w styczniu 2020 r. do Memphis w stanie Missisipi.

- Zniesienie obowiązkowych wiz dla Polaków miało dla mnie duże znaczenie, ponieważ bardzo ułatwiło to przyjazd do kraju, który zawsze chciałam bliżej poznać. Teraz jest prosto, tanio i bezstresowo. Gdyby wizy nadal były obowiązkowe, to pewnie i tak pojechałabym na wycieczkę do USA, ale to by wymagało większego planowania – przyznaje Martyna Pacuła, która odwiedziła bez wizy Nowy Jork w lutym 2020 r.

Martyna Pacuła Martyna Pacuła podczas wizyty w Nowym Jorku w 2020 r. (Martyna Pacuła)

Polki potwierdzają też, że urzędnicy na lotnisku są przyjaźni, zadają proste pytania (np. o cel i czas trwania wyjazdu, miejsce zatrzymania się, ewentualne wcześniejsze podróże do USA, przewożone rzeczy itp.) i pobierają odciski palców. Te procedury zajmują zwykle ok. 10 minut.

Do USA bez wizy

"Świętujemy dziś przystąpienie Polski do amerykańskiego programu bezwizowego" - powiedziała rok temu, podczas konferencji prasowej, ambasador USA w Polsce, Georgette Mosbacher. – "Mam nadzieję, że dzięki temu programowi więcej Polaków przyjedzie do Stanów Zjednoczonych i Amerykanów do Polski" – wówczas podkreślała.

Nie mogła wiedzieć, że kilka miesięcy później o takich podróżach będziemy mogli tylko pomarzyć. Pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany podróżnicze wielu osobom.

Jeśli jednak wszystko wróci do normy, to jakie zasady będą obowiązywać Polaków, którzy chcą wybrać się do USA?

Polacy mogą przylecieć do USA bez wizy w celach turystycznych lub biznesowych na okres nie dłuższy niż 90 dni. Ponadto trzeba mieć ważny paszport biometryczny oraz uzyskać zezwolenie wjazdu w Elektronicznym Systemie Autoryzacji Podróży (ESTA) i uiść za nie opłatę w wysokości 14 dolarów. Zaleca się dokonanie tej procedury na min. 72 godziny przed wylotem. Warto oczywiście sprawdzić też poprawność swoich danych, aby uniknąć błędów i odrzucenia wniosku. Formalności jednak nie są zbyt skomplikowane.

- Sam proces rejestracji ESTA przebiegł zaskakująco szybko, zarówno jak i płatność, którą dokonałam kartą Visa. Rejestracja odbyła się bez większych komplikacji. Wszystko było jasne i klarowne, co jest wielkim plusem. ESTA to na pewno duże ułatwienie dla każdego, kto chce odwiedzić USA. Pozytywne statusy naszych wniosków były dostępne do 8 godzin od rejestracji. Uważam, że to bardzo szybko – mówi Katarzyna Peštalić, która skorzystała z programu w grudniu 2019 r., lecąc bez wizy do Las Vegas.

Katarzyna Peštalić Pani Katarzynie udało się wybrać do Las Vegas jeszcze przed pandemią (Katarzyna Peštalić)

Nie zawsze bez wizy

Należy pamiętać, że zniesienie obowiązku posiadania wizy nie dotyczy każdego przypadku. Osoby planujące wyjechać na dłużej niż 90 dni lub np. w celu podjęcia pracy czy też studiów muszą ubiegać się o odpowiednie kategorie wizowe. Podróżni, którzy otrzymają odmowę w systemie ESTA, również powinni wyrobić wizę. Szczegółowe informacje można znaleźć, np. na stronie internetowej Ambasady USA w Polsce.

Warto też pamiętać, że osoby, które otrzymały wizę przed 11 listopada 2019 r., nie muszą rejestrować się w systemie ESTA.

Ile Polaków skorzystało z programu bezwizowego?

Od listopada do stycznia 2020 r. z programu bezwizowego skorzystało 20 tys. Polaków. Niestety Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie posiada danych o całkowitej liczbie obywateli naszego kraju, którzy skorzystali w ciągu całego roku z bezwizowych podróży do USA, a Ambasada USA w Warszawie nie odpowiedziała na nasze pytanie o te liczby. Ale jedno jest pewne, nieważne jakie one są, to byłyby większe, gdyby nie pandemia koronawirusa.

Wierzymy, że wkrótce loty zostaną wznowione i kolejni podróżnicy będą mogli spełnić swe "american dream".

