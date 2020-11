13 piątek. Kiedy wypada i dlaczego jest taki pechowy?

Piątek trzynastego to przesąd uznający dzień za pechowy, kiedy piątek wypadnie w trzynasty dzień danego miesiąca. Wówczas, zdaniem przesądnych osób, dzieją się rzeczy pechowe. W tym roku to już drugi taki przypadek. 13 piątek był już w marcu, teraz wypada w listopadzie.

Piątek 13-ego w 2020 r.

Z racji, że ten rok uważa się za pechowy, ze względu na pandemię koronawirusa, to w sieci pojawiła się masa memów na temat piątku 13-ego. "Kiedy jest twój dzień na zabijanie, a i tak wszyscy boją się wirusa" - głosi jeden z nich z podobizną mordercy z jednego z filmów grozy. Internauci udostępniają też zdjęcia z filmów, na których aktorzy płaczą na widok piątku 13-ego w tym roku. Jeden z popularniejszych memów w mediach społecznościowych to zdjęcie Joey'a z serialu "Przyjaciele", który w piątek 13 co roku jest uśmiechnięty, a w 2020 r. przerażony.