5-letni Arek znów w Tatrach. Tym razem odwiedził Dolinę Chochołowską

W styczniu zawstydził wielu wyprawą nad Morskie Oko. Gdy inni jechali ciągniętymi przez zmęczone konie bryczkami, on z pomocą rodziców pokonał szlak na wózku. Teraz Arek pojawił się w Dolinie Chochołowskiej.

O Arku zrobiło się głośno na początku roku, gdy w sieci pojawiły się zdjęcia z wycieczki nad najsłynniejszy tatrzański staw. 5-latek o własnych siłach pokonał trasę z Palenicy Białczańskiej do Morskiego Oka. Choć chłopczyk porusza się na wózku i przejechanie 9-kilometrowej drogi nie było łatwym zadaniem ani przez chwilę nie pomyślał o tym, by skorzystać z ciągniętej przez zmęczone konie bryczki.

- Arek jest idealnym dzieckiem do podróżowania. Uwielbia, gdy wokół dużo się dzieje, gdy zmienia się otoczenie i możemy sobie przybić piątkę po osiągnięciu danego celu - powiedziała w rozmowie z Wirtualną Polską. - Staramy mu się pokazać, że jeżeli człowiek nie poddaje się, działa i ma wiarę, to nie ma żadnych ograniczeń. Dlatego tak bardzo ważne było dla nas dojście do Morskiego Oka zimą. Arek bardzo chciał zobaczyć śnieg i był ogromnie szczęśliwy, gdy biały puch się pojawił, a po drugie, droga była trudna. Wiedzieliśmy, że jeżeli ją pokonamy i dotrzemy do Morskiego Oka to inne trasy nie będą stanowiły problemu.

