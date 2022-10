Absolutny rekord. Tylu Polaków w Chorwacji jeszcze nigdy nie było

- Polacy przez kilka ostatnich lat udowadniają, że są wielkimi wielbicieli Chorwacji - mówiła w programie "Newsroom WP" Agnieszka Puszczewicz, dyrektor Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej w Polsce. Zdradziła, że w tym roku padł kolejny rekord odwiedzin. – Grubo ponad 1 mln Polaków w Chorwacji - mówiła. - Tak wysoko jeszcze nie było, to jest absolutny rekord. Ekspertka przyznała, że Polacy jadą do Chorwacji nie jak na typowy urlop w nieznane, a jak do przyjaciół. I tak też są traktowani przez mieszkańców tego kraju. - To niesamowita więź - dodała.

