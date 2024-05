Afrykański raj przed sezonem. Spokojniejsza atmosfera i brak kolejek

Uwielbiany przez Polaków Egipt to kraj, który turyści chętnie odwiedzają przez cały rok. Latem tłumy turystów i horrendalnie wysokie temperatury mogą jednak przeszkadzać w idealnym odpoczynku. Marzena German, ekspertka rynku turystycznego z Wakacje.pl zapewnia, że właśnie teraz jest idealny czas na odwiedzenie tego afrykańskiego raju. - To jest fajny moment, aby jeszcze przy mniejszych tłumach, albo nawet braku tłumów, móc skorzystać z wycieczek, nie stać w gigantycznych kolejkach do wejścia do atrakcji turystycznych i pozwiedzać je w spokojniejszej atmosferze - powiedziała w programie "Newsroom WP".