Agnieszka Włodarczyk poleciała do Dubaju. "Na bogato"

- Mam wrażenie, że tu co chwilę jest jakaś marina. Takie mniej więcej są tutaj eksponaty. Na bogato. Jak to w Dubaju - mówiła Agnieszka Włodarczyk, pokazując luksusowe łodzie. - To są takie rezydencje, masakra. Te domy wszystkie mają prywatną plażę. To jest po prostu nie do wiary, jak to zostało wszystko wymyślone - tłumaczyła pokazując ujęcia ze słynnej Palmy Jumeirah.