Akcesoria podróżne: małe rzeczy – duża różnica

W ferworze przygotowań do wymarzonego wypoczynku nie możemy zapominać o drobnych rzeczach, które mogą wpływać bezpośrednio na komfort podróżowania oraz na bezpieczeństwo naszego bagażu. Opóźnienia na lotniskach, uszkodzone lub niekompletne bagaże – to tylko część sytuacji, które mogą spotkać nawet najlepiej przygotowanego podróżnika. W takich okolicznościach akcesoria podróżne potrafią niejednokrotnie uratować bagaż i zszargane nerwy.

Małe rzeczy potrafią sprawić, że nawet największa wyprawa, która może Was zaskoczyć na różnych etapach, nie jest wcale taka straszna i każdy podróżnik bez przeszkód może sobie z nią poradzić. (Materiały prasowe)

Przed wylotem

Mądrze spakowany bagaż to klucz do udanej podróży. Dlatego cenne i wartościowe rzeczy najlepiej jest mieć przy sobie, w bagażu podręcznym. Sytuacja, w której nasze kosztowności zaginęły wraz z bagażem rejestrowanym nie należy do przyjemnych. Pamiętajcie także o tym, że w bagażu podręcznym można przewozić określone przedmioty i tak np. drogich kosmetyków i perfum nie przewieziecie jeśli nie będą odpowiednio opakowane. W takich przypadkach zestawy podróżne na kosmetyki są idealnym rozwiązaniem, ponieważ przystosowane są do ściśle określonych zasad panujących na lotniskach. Nieocenionym akcesorium przed wylotem jest także waga bagażowa. Każdy przewoźnik na swojej stronie internetowej podaje dokładne wytyczne co do wymiarów oraz wagi bagaży podręcznych i rejestrowanych, nie dajcie się zaskoczyć na lotnisku!

Zadbaj o bagaż

Bagaż od chwili nadania przechodzi długą drogę zanim ostatecznie odbierzemy go w miejscu destynacji, dlatego niezbędnikiem każdego podróżnika powinna być kłódka szyfrowana do walizki, która uniemożliwi dostęp osobom niepożądanym do jej wnętrza. Warto mieć również pas zabezpieczający, który dodatkowo wzmocni bagaż i uchroni przed otwarciem w razie uszkodzenia. Dopełnieniem zestawu ochronnego może okazać się także pokrowiec na walizkę, dedykowany zwłaszcza dla bagażu miękkiego. Zabezpiecza on przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi oraz ułatwia odnalezienie bagażu na lotnisku.

Czy wiesz że kłódki szyfrowane oraz pasy zabezpieczające marki WITTCHEN są wyposażone w system TSA. Umożliwia on rewizję bagażu przez służby celne poprzez bezinwazyjne otwarcie walizki oraz jej ponowne zamknięcie bez uszkodzenia zamka.

Gdy zmęczenie daje o sobie znać

Po odpowiednim zabezpieczeniu bagażu i ochronie dóbr materialnych, nie zapominajcie o komforcie fizycznym, który jest równie ważny podczas podróży. W dłuższe loty koniecznie zabierajcie ze sobą poduszkę podróżną, która odciąży Wasz szyjny odcinek kręgosłupa oraz zamortyzuje drgania. Przyda się również, gdy lot się opóźnia, a zmęczenie daje o sobie znać. Na rynku dostępne są poduszki dmuchane, łatwe do zapakowania w bagaż podręczny oraz te nieco bardziej charakterystyczne z kapturkami i haftami, wypełnione plastycznym materiałem. Najbardziej popularnym kształtem poduszek podróżnych jest tak zwany rogal, dzięki swojej budowie idealnie oplata i stabilizuje kręgosłup. Poduszki najczęściej wykonywane są z syntetycznych materiałów, które są jednocześnie miękkie i komfortowe oraz wytrzymałe. Zastosowanie poliuretanu jako wypełnienia gwarantuje odpowiednią cyrkulację powietrza i wysoki komfort użytkowania.

Podróże małe i duże mogą okazać się nie lada wyzwaniem, szczególnie jeśli wybieramy się w podróż samolotem po raz pierwszy. Jednak nie warto się stresować i wątpić w powodzenie eskapady. Wystarczy, że odpowiednio przygotujecie się do podróży i skupicie na przedmiotach z pozoru nieistotnych. Małe rzeczy potrafią sprawić, że nawet największa wyprawa, która może Was zaskoczyć na różnych etapach, nie jest wcale taka straszna i każdy podróżnik bez przeszkód może sobie z nią poradzić. Aby tak się stało, pamiętajcie by z wyprzedzeniem zadbać o bezpieczeństwo bagażu i zaopatrzyć się w niezbędne akcesoria podróżne. Miłej podróży!

