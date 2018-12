Akcja nowojorskiej policji. Odnaleźli pierścionek i zakochaną parę

Na początku grudnia pewien mężczyzna postanowił się oświadczyć wybrance swojego serca w romantycznej scenerii w Nowym Yorku na słynnej Times Square. Pech jednak chciał, że nie wszystko poszło zgodnie z planem. Pierścionek wpadł do kratki kanalizacyjnej i zakochani nie mogli go odzyskać.

Na opublikowanym nagraniu przez nowojorską policję nie widać wprawdzie momentu, kiedy mężczyzna klęka przed swoją ukochaną, ale policja twierdzi, że kobieta powiedziała: "tak". Widać za to nerwowe próby odzyskania pierścionka. Mężczyzna kładzie się na ziemi i stara się go wyciągnąć. Świeżo upieczona narzeczona chowa twarz w dłonie, a zaraz później próbuje mu pomóc.

Wciąż jednak tak symboliczny pierścień nie trafił do narzeczonych. Aktorka i prowadząca program The Ellen Show, czyli Ellen DeGerneres, postanowiła doprowadzić do szczęśliwego happy endu i zaprosiła narzeczonych do swojego programu. Na zakochanych czekała niespodzianka. Mundurowi, którzy zaangażowali się w poszukiwania ozdoby, pojawili się w programie i mogli własnoręcznie oddać zgubę Johnowi. I aby pierścionek nie ześlizgnął się z palca przyszłej żony, podarowano im również przyrząd do zmniejszania obwodu tego typu biżuterii.