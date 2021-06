Albania. Zaskakująco niskie ceny na miejscu

Albania to wciąż nieodkryty przez Polaków kierunek w Europie. Boskie plaże, palmy i pewna pogoda to niejedyne powody, dla których warto się tam wybrać. Ceny na miejscu są zaskakująco niskie, o czym w programie Newsroom WP przekonywała Iwona Decyk, fanka Albanii, która przebywa obecnie na miejscu. - To nie są paragony grozy - mówił prowadzący program Sebastian Ogórek. Iwona upewniała go w tym przeświadczeniu z każdym kolejnym zdaniem. - Za obiad dla dwóch osób zapłaciliśmy ostatnio ok. 45 zł - zdradziła. W jej rachunek wliczone były dania dla dwóch osób, a także napoje.