Anonymous z kolejną akcją wymierzoną w Rosję. Każdy może wziąć udział

Wystarczy korzystając z Google Maps, dodawać recenzje restauracji (oraz innych miejsc znajdujących się w Rosji), w których zamiast opinii o danym miejscu zamieszczamy opis tego, co aktualnie dzieje się na Ukrainie. "Chodzi o to, aby dotrzeć z informacjami do rosyjskiej ludności cywilnej okłamywanej przez Putina" - tłumaczą hakerzy.