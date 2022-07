Arabia Saudyjska otworzyła swoją przestrzeń powietrzną "dla wszystkich przewoźników"

Decyzję, która potencjalnie jest ważnym krokiem na drodze normalizacji stosunków między Arabią Saudyjską i Izraelem, ogłoszono na kilka godzin przed przylotem do Rijadu prezydenta Bidena. Co więcej, w Arabii Saudyjskiej pojawi się on bezpośrednio po zakończeniu wizyty w Izraelu, co również jest wydarzeniem bez precedensu.