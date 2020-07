Aruba – raj dla plażowiczów. Co warto wiedzieć, planując wakacje na Arubie?

Aruba to wyspa położona na Morzu Karaibskim, u wybrzeży Wenezueli, należąca do Niderlandów. Wyspa przyciąga turystów rajskimi, szerokimi plażami z białym piaskiem, a także wspaniałą pogodą. Jak dolecieć na wyspę i czy trzeba mieć wizę na Arubę? Co najlepiej zobaczyć na Arubie?

Aruba położona jest na Morzu Karaibskim (East News)