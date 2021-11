Atrakcje Doliny Kościeliskiej. Tatry dla każdego

Smocza Jama to inna jaskinia w Dolinie Kościeliskiej, którą warto polecić turystom. Dostępna jest przez cały rok, a wejście do niej znajduje się w Wąwozie Kraków. Aby wejść do Smoczej Jamy, trzeba się najpierw wspiąć po drabince, a później skorzystać z łańcuchów. Wewnątrz nie zainstalowano oświetlenia - należy więc mieć własne źródło światła.