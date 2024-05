Atrakcje Egiptu. "Trzeba liczyć kilkaset złotych od osoby"

Egipt to nie tylko wybrzeże przepełnione luksusowymi hotelami z bogatą ofertą all inclusive, ale także cała masa atrakcji turystycznych. O tym, na jakie wydatki trzeba się przygotować, mówiła programie "Newsroom WP", Marzena German z Wakacje.pl. - Ceny są bardzo zróżnicowane, bo zależą od tego, z którego miejsca wyruszamy. Trzeba liczyć kilkaset złotych od osoby. Ok. 150 dolarów (ok. 580 zł) np. przy wycieczkach jednodniowych do Luksoru. Jeżeli będziemy chcieli polecieć do Kairu, to kwota będzie wyższa, ale samolotem skracamy czas, bo z Hurghady jest tam prawie 500 km w jedną stronę - powiedziała ekspertka. Można też znaleźć atrakcje tańsze takie jak np. przejażdżki na quadach czy wielbłądach.