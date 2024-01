Australijczycy mają ich dość. Turystów z Europy zachwycają

Kiedy przeciętny Europejczyk miałby powiedzieć, z czym kojarzy mu się Australia, najpewniej jednym z pierwszych haseł, które przyszłyby mu do głowy, byłyby kangury. I bardzo słusznie. - Dla osoby z Europy to jest naprawdę niesamowite przeżycie, bo kangury rzeczywiście można spotkać w parkach na terenie całego kraju - przyznała w programie "Newsroom WP" Sylwia Król, dziennikarka WP Turystyka, która odwiedziła to odległe miejsce. Podpowiedziała także, gdzie można zobaczyć koale.