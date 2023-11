Australijczyk ma szczęście, że żyje. Pod naczepą ciężarówki przejechał 400 km

Pardeep Dahiya postanowił zatrzymać się w zatoczce awaryjnej po przekroczeniu granicy ze stanem Queensland. Gdy wyszedł z kabiny samochodu, przeżył niemałe zaskoczenie. Jego oczom ukazał się mężczyzna schodzący ze stelaża pod naczepą. "Kiedy to zobaczyłem, cofnąłem się dwa kroki, myśląc: co to jest?" - relacjonuje Dahiya. Pasażer na gapę przeprosił mężczyznę i przyznał, że sam wszedł pod przyczepę.