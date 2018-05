Ayia Napa – cypryjski kurort. Ciekawe miejsca i atrakcje

Ayia Napa na Cyprze to jeden z popularniejszych kurortów na wakacje nie tylko wśród Europejczyków. Co takiego pociągającego jest na tym słonecznym wybrzeżu, że warto odwiedzić je w każdym miesiącu w roku? Sprawdzamy też, gdzie najlepiej wypocząć.

Cypr - Ayia Napa na urlop

Ayia Napa jest nadmorskim kurortem we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, usytuowanym na wschodnim wybrzeżu Cypru. Jeszcze nie tak dawno niewielka wioska rybacka, dziś prawdopodobnie najprężniej do przodu idący region na wyspie. Ayia Napa to wspaniałe krajobrazy, warunki do plażowania, nocnego życia w klubach i dyskotekach od godziny 22 do wschodu słońca (przede wszystkim w centrum miasta), obszerna strefa turystyczna oraz zaplecze gastronomiczne – słowem wszystko, czego potrzebujemy zarówno na rodzinnych wakacjach, jak i na wypadzie z grupą przyjaciół.