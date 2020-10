Bali. Na popularnej plaży znaleziono ludzką stopę

Odcięta stopa, która poczerniała z powodu rozkładu, została znaleziona na popularnej plaży w obleganym przez turystów mieście Kuta. I choć po wyglądzie można było bez problemu wywnioskować, że to część ludzkiego ciała, zgodnie z procedurami trzeba ją było zabrać do laboratorium, aby potwierdzić, że to faktycznie stopa człowieka.