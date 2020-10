Rosja. Setki martwych ośmiornic i krabów. Skażenie oceanu na Kamczatce

Kamczatka - zimny surferski spot

Pokryte śniegiem wulkany to widok, który mogą podziwiać ci, którzy odważą się na surfowanie na Kamczatce. Temperatura latem nie wynosi więcej niż 10 st. C, ale świetne warunki do surfowania kuszą wielu śmiałków. Fale sięgające do 5-6 m wysokości są wystarczającą przynętą.