Bałkany, czyli hit wakacji 2022

Bośnia i Hercegowina

Bośnia i Hercegowina to jeden z najbardziej niedocenianych turystycznie krajów w Europie, ukryty w cieniu bardziej popularnych sąsiadów, zwłaszcza Chorwacji i Czarnogóry. Intryguje niesamowitą przyrodą oraz atmosferą, zrodzoną z bogatej historii oraz wpływów osmańskich i austro-węgierskich, przefiltrowanych przez południowosłowiański obiektyw. To państwo, które ze względu na wielokulturowość i różnorodne tradycje jest kwintesencją Bałkanów, jednak w dalszym ciągu rzadko kojarzone jest z wakacyjnym wypoczynkiem. Zagraniczni turyści odwiedzają je najczęściej przy okazji i znają głównie jego stolicę - Sarajewo, niesamowity Mostar ze sławnym Starym Mostem, czy miejsce pielgrzymek - Medjugorie. Bośnia i Hercegowina ma również wiele innych atrakcji do zaoferowania, w tym porównywalne z jeziorami Plitwickimi wodospady Kravica, czy urokliwe miasteczka, takie jak Pocitelj.