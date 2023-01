Beskidy gotowe na ferie. Trzeba liczyć się z wyższymi cenami

Wyjeżdżamy, ale na krócej niż kiedyś. Jest drożej

- Goście przyjeżdżają, ale na krócej. To wynika pewnie ze skutków inflacji. Rzadko się zdarza, by wypoczywający przyjeżdżali na dłużej niż trzy, cztery dni. To samo widać przy rezerwacjach na ferie. Mało jest siedmiodniowych, że o gościach na pełne dwa tygodnie nie wspomnę. Najczęściej przyjeżdżają na trzy do pięciu dni - wyjaśnia.