Beskid Niski. Podróż przez zaginioną krainę Łemków

Podróż przez zaginioną krainę Łemków

Przejdźmy jednak do esencji tej krainy - do świata utraconego, który wciągnął mnie najmocniej i do wątków, które raz po raz sprawiały, że zamykałem oczy i wizualizowałem sobie to, co utraciliśmy i co dziś, przy każdej wizycie, wspominamy.