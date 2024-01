Bilety lotnicze kosztują krocie. Na miejscu jak w raju

Australia to podróżnicze marzenie wielu Polaków. Nie ma się co dziwić, bowiem jest to prawdziwy egzotyczny raj. - Zachodnia część kraju jest niedoceniana, a jest tutaj naprawdę wiele do zobaczenia - piękne plaże, ogrom winnic, można wybrać się na wyspy - powiedziała w programie "Newsroom WP" Sylwia Król, Dziennikarka WP Turystyka. Niestety dla wielu turystów problemem są wysokie ceny. - Loty zaczynają się od ok. 7 tys. zł od osoby. Jeśli lecimy na wschodnie wybrzeże, to nawet od 10 tys. zł - wytłumaczyła dziennikarka. Dodała także, ile średnio trzeba wydać na pobyt w hotelu oraz podstawowe produkty spożywcze.

