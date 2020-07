Bliskie spotkanie z niedźwiedziem. Turystki zachowały zimną krew

Tej niecodziennej sytuacji doświadczyły trzy kobiety, które przechodziły szlakiem. Nie spodziewały się, że na ich drodze stanie niedźwiedź. Nie był agresywny, ale za to zdecydowanie ciekawski. Jego szczególną uwagę zwróciła jedna z pań. Prawdopodobnie zainteresował się jej zapachem, ponieważ dokładnie ją obwąchiwał.

Jak podaje meksykańska gazeta "El Universal", tego typu spotkania w tym rejonie nie są niczym rzadkim. W porze suchej niedźwiedzie schodzą z wysokich partii gór, by znaleźć wodę i pożywienie. Władze parku apelują do turystów, by w trakcie wędrówek zachowali czujność, a w przypadku spotkania niedźwiedzia - spokój.