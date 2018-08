Bociany odlatują z Polski szybciej niż zwykle. To oznacza, że jesień za pasem

Okazuje się, że większość osobników zebrała się już do odlotu. Ornitolodzy uważają, że ma to mieć związek z suchym i ciepłym latem, jakie mieliśmy tego roku. Bociany zgromadziły zapasy energii o wiele wcześniej niż zazwyczaj i już w lipcu były gotowe do wyruszenia w podróż.

Bociany rzadko tak wcześnie odlatują z Polski

Bociany zwykle odlatują na południe w ostatnich dniach sierpnia lub z początkiem września. W tym roku wiele z nich było gotowych do odlotu już w połowie lipca. Ornitolodzy przyznają, że to jedne z najwcześniejszych odlotów bocianów od wielu lat, a spowodowane jest to tegoroczną pogodą. Lato było wyjątkowo ciepłe i suche, a ptaki szybciej zrobiły zapasy energetyczne, przygotowując się na długą i wyczerpującą podróż do "ciepłych krajów”

– Prawdopodobnie te ptaki najadły się, zebrały sobie zapasy energetyczne i po prostu pod koniec lipca były już gotowe do odlotu – powiedziała w rozmowie z TVN Meteo Gabriela Kułakowska z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. – Tak naprawdę to są oportuniści, więc jedzą i pasikoniki, i dżdżownice, i norniki, i młode pisklęta, które biegają po ziemi - wymieniała. Dodała, że ptaki, które przyleciały do kraju pod koniec kwietnia, zdążyły wcześnie odchować młode, które były już pod koniec lipca gotowe do długiej drogi.

Bociany białe zimę spędzą w Afryce, ewentualnie w Hiszpanii. Będą podróżować przez cieśninę Bosfor lub nad Półwyspem Iberyjskim. Tymczasem nam pozostało powoli żegnać się z latem. Tym bardziej, że na przełomie sierpnia i września spodziewane jest spore ochłodzenie.