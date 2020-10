Brexit. Wielka Brytania ustaliła, do kiedy można wjeżdżać na teren kraju z dowodem osobistym

Wielka Brytania - jaki dokument potrzebny?

Aktualnie, aby móc wjechać do Zjednoczonego Królestwa, podobnie jak w przypadku każdego kraju znajdującego się w UE i strefie Schengen, wystarczy dowód osobisty. Jednak w czwartek brytyjski rząd opublikował Brexit Border Operating Model, z którego wynika, że na dowód do Wielkiej Brytanii wjedziemy nie do końca tego roku, a do 1 października 2021 r. Później będzie trzeba mieć przy sobie paszport.