Burdż Chalifa. Najwyższy budynek świata ma już 10 lat

Burdż Chalifa, światowy symbol firmy Emaar, 4 stycznia 2020 r. świętował swoje 10. urodziny! Z tej okazji dla odwiedzających przygotowano specjalne niespodzianki.

Burdż Chalifa szybko stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków na świecie. Stanowi obowiązkową atrakcją turystyczną dla wszystkich odwiedzających Emirat: każdy choć raz powinien podziwiać panoramę Dubaju z tarasu widokowego At The Top czy Burj Khalifa SKY oraz usiąść w najwyżej położonej na świecie restauracji At.mosphere lub The Lounge na wysokości 585 m nad ziemią! Burdż Chalifa to także prestiżowy apartamentowiec oraz siedziba wielu międzynarodowych korporacji.