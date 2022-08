Burze w górach. "Ludzie często bagatelizują prognozy"

Lato to czas burz - również w górach, gdzie takie zjawiska pogodowe są szczególnie niebezpieczne. Aktualne warunki w Tatrach oraz prognozy na najbliższe dni zachęcają do wędrówek, ale pamiętajmy, że w ciągu dnia wszystko szybko może się zmienić. Jak mówił w programie "Newsroom WP" Tomasz Zając, im wcześniej wyruszmy na szlak, tym większe prawdopodobieństwo, że wycieczkę zrealizujemy. - To, że jednego dnia się uda i w danej części Tatr burzy nie spotkamy, to niekoniecznie w kolejnym dniu sytuacja się powtórzy. Ludzie często bagatelizują prognozy [...] Mówią, że może burza przejdzie bokiem. To jest trochę takie uśpienie czujności - mówił przedstawiciel Tatrzańskiego Parku Narodowego. - Burze w tym okresie są bardzo niebezpieczne - dodał.

Rozwiń