Burze w górach. O tej porze zdarzają się najczęściej

Burze w górach to latem często zjawisko. Nie każdy wie, że jest pora dnia, o której jest wysokie prawdopodobieństwo ich wystąpienia. - Statystyka mówi, że burze najczęściej zdarzają się między godz. 12 a 15, ale nie jest tak zawsze - tłumaczył w programie "Newsroom WP" Tomasz Zając z TPN. - Na ogół, jeśli to są burze konwekcyjne, czyli powodowane przez wzrost temperatury, to te wyładowania są najczęściej w godzinach południowych.

Rozwiń