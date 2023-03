Była przerażona, gdy zobaczyła, co czai się w pokoju. "Po prostu spal dom"

Internauci zgodnie przyznali, że pająk był o wiele za duży w stosunku do ceny i doradzili kobiecie podjęcie bardziej drastycznych środków, takich jak użycie palnika. "Po prostu spal dom" - zasugerował żartobliwie jeden z mężczyzn. Inna kobieta dodała, że "może to czas, by się wyprowadzić?". Inni stwierdzili, że pająk jest ogromny i wygląda, jakby był na sterydach. Większość przyznała, że nie usunęłaby go nawet za 500 dolarów.