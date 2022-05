Pająki w Australii. "Najczęściej znajduję wielkie, włochate"

Internauci o pająkach

Polka zapytała swoich obserwatorów, co by zrobili, gdyby spotkali takiego pająka. "Uciekłabym z krzykiem do męża po ratunek", "U mnie atak paniki murowany", "To jeden z powodów, przez które boję się lecieć do Australii" - odpowiadają internauci.