Całoroczny raj. O atrakcjach można mówić godzinami

Madera to strzał w dziesiątkę dla każdego i o każdej porze roku. Nie będą nudzili się tam miłośnicy wodnych atrakcji, fani aktywnego spędzania czasu, ani amatorzy zwiedzania zabytków. O atrakcjach wyspy wiecznej wiosny mówiła w programie "Newsroom WP" dziennikarka WP Turystyka. - Madera nie jest dużą wyspą, ale to nie oznacza, że niewiele oferuje turystom, bo jest wręcz przeciwnie - zaczęła Natalia Gumińska. Wspomniała m.in. o muzeum jednego z najsłynniejszych piłkarzy świata, widokowej kolejce nad miastem Funchal, targu owoców, warzyw i kwiatów, gdzie zapachy mieszają się z kolorami, a także słynnych w tym miejscu lewadach. To jednak jeszcze nie wszystko co oferuje portugalski raj.

