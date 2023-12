Ceny na jarmarku w europejskiej stolicy. Tanio czy drogo?

Jarmark bożonarodzeniowy w Wilnie z pewnością zrobi wrażenie na wszystkich turystach. O tym, na jakie ceny trzeba się przygotować, mówiła w programie "Newsroom WP" dziennikarka WP Turystyka. - Za grzane wino przy lodowisku zapłacimy 4 euro (ok. 17 zł), natomiast na jarmarku od 5 euro (ok. 21-22 zł). Różnego rodzaju słodkości np. kołacze to wydatek rzędu 7 euro (ok. 30 zł), mała porcja pączuszków spurgos, smażonych przy turystach na głębokim tłuszczu i podawanych na ciepło kosztuje 5 euro (ok. 21 zł), zaś duża 7 euro (ok. 30 zł) - wymieniała dziennikarka. Dodała także, że dekoracje świąteczne i rękodzieła mają bardzo zróżnicowane ceny, w zależności od ozdoby.

