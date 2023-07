Ceny na popularnej wyspie. "Nie są specjalnie wygórowane"

Ceny w wakacyjnych kurortach zawsze są drażliwym tematem, wzbudzającym wiele emocji. Natalia Gumińska, dziennikarka Wirtualnej Polski, zapewnia, że na wyspie Kos nie są one szczególnie wygórowane. - Za grecką sałatkę zapłacimy ok. 7 euro (ok. 31 zł), za obiad ok. 9-10 euro (ok. 40-45 zł), porcja lodów czy pamiątkowe magnesy to wydatek rzędu 1,5 euro (ok. 7 zł), a lemoniada oraz piwo ok. 3-4 euro (13-17 zł) - wylicza w programie "Newsroom WP". Zdradza również jak zaoszczędzić na wyjazdach z ofertą all inclusive.