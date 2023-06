Ceny w Bułgarii. "W Polsce o takich możemy zapomnieć"

Kiedyś podczas wakacji w Bułgarii można było wydać dużo mniej niż w Polsce. Dziś ceny są tam podobne do naszych, ale wciąż są produkty, na których można sporo zaoszczędzić. - Alkohol w restauracjach jest o wiele tańszy. Za piwo półlitrowe zapłacimy ok. 3 lewów, to ok. 9 zł. Za drinka ok. 4-5 lewów, to ok. 12 zł - mówiła w programie "Newsroom WP" dziennikarka Monika Sikorska, która przebywa obecnie w Bułgarii. - W Polsce o takich cenach możemy zapomnieć.

Rozwiń