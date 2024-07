Ceny zaskoczyły turystkę. "W Polsce o takich już nie pamiętamy"

Wybierając miejsce, w którym spędzimy urlop, najczęściej jednym z ważnych aspektów, które bierzemy pod uwagę, są ceny. Okazuje się, że we Włoszech wcale nie musi być drogo. - Na wyjeździe byłam z moją teściową, z którą dwa lata temu byłam w Chorwacji. Ona do dziś nie może wyjść z szoku i podziwu, że we Włoszech wcale nie jest drożej niż w Chorwacji - przyznała w programie "Newsroom WP" Iwona Kołczańska. - W lokalu dla miejscowych pizza kosztuje między 3, a 5,5 euro (12,9 - 23,7 zł). Więc to są ceny, o których w Polsce już nie pamiętamy - dodała dziennikarka WP Turystyka.