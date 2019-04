Chcą ratować "ostatnie smoki na świecie". Będą musieli pozbyć się turystów

Przykre informacje przekazują turystom władze Indonezji. Od stycznia 2020 r. popularna wyspa Komodo ma zostać dla nich zamknięta. Powodem są masowe kradzieże waranów – największych jaszczurek na świecie.

Jak podaje indonezyjska prasa, decyzja jest reakcją na rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej, specjalizującej się w kradzieży i przemycie tzw. "smoków z Komodo”. Przemytnicy mieli uprowadzić i wywieźć z wyspy 41 waranów oraz sprzedać je poza granicami Indonezji w cenie 500 mln rupii (ok. 133 tys. zł) za sztukę. Policja sugeruje, że przemytnicy mogą próbować wytwarzać antybiotyki z krwi jaszczurek.

Zamknięcie wyspy ma służyć ochronie środowiska i zwiększeniu populacji waranów. Obecnie na wyspie żyje ok. 1800 osobników. Komodo jest jedynym miejscem na świecie, gdzie można podziwiać słynne "ostatnie smoki na świecie". Mogą one osiągać nawet 3 metry długości i ważyć do 90 kg.