Rajska Indonezja. Najbardziej zróżnicowany kraj świata

Indonezja jest dla Polaków mało popularnym kierunkiem urlopowym. Szkoda, gdyż tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Ten azjatycki kraj jest w stanie zadowolić nawet najbardziej wymagającego turystę. Ponadto jest miejscem, w którym nie wydamy fortuny na wczasy.

Językiem urzędowym jest bahasa indonesia, ale w kraju moża usłyszeć ponad 700 różnych języków . Różnorodność tego państwa jest wspaniale odzwierciedlona w haśle narodowym, które umieszczone jest na fladze; "Bhinneka Tunggal Ika", co oznacza "jedność w różnorodności".

Mało kto zdaje sobie sprawę z podobieństw jakie łączą Indonezję z Polską . Chodzi przede wszystkim o godło. To indonezyjskie przedstawia mitycznego ptaka Garudę, czyli złotego orła, który reprezentuje energię. Flaga również jest bardzo podobna do naszej. Ma tylko odwrócone kolory, jest czerwono- biała. Nieco inna jest tylko symbolika kolorów. W Indonezji czerwony symbolizuje życie fizyczne, a biały duchowe.

Przede wszystkim jest to kraj bardzo specyficzny, który składa się z 17,5 tys. wysp i wysepek, z czego większość jest niezamieszkała. Te zaludnione nie stanowią nawet połowy, gdyż jest ich nie więcej niż 6 tys. Każda wyspa różni się od siebie tak bardzo, że jadąc na inną ma się wrażenie, że zmienia się państwo. Tak naprawdę śmiało można pokusić się o stwierdzenie, że Indonezja jest najbardziej zróżnicowanym krajem świata . Tylko samych religii, które uznane są za oficjalne, jest sześć. Do tego dochodzą przeróżne wyznania plemienne i różnice kulturowe wielu grup etnicznych.

Dominującą religią jest Islam (87 proc. wyznawców ), jest to jednak odłam umiarkowany, któremu daleko do radykałów z Bliskiego Wschodu . Poza tym można tu spotkać wielu protestantów, katolików, buddystów czy wyznawców Hinduizmu. Konfucjanizm jest najmniejszą zarejestrowaną religią. Każdy obywatel tego kraju ma w dowodzie osobistym i w paszporcie wpisane wyznanie.

Jawa jest głównie muzułmańska, ale można znaleźć tu perełki buddyjskie czy hinduistycznie: Borobudur i Prambanan. Bali jest hinduistyczna, pełna mistycyzmu i duchowości, jest to wyspa, którą będąc w Indonezji powinno się odwiedzić. Na Sulawesi żyje słynny lud Toraja , który ma bardzo niezwykły stosunek do zmarłych i pogrzebów. U Tana Toraja pogrzeby odbywają się bardzo często kilka lat po śmierci, a nieboszczyk traktowany jest jak chory, którego się myje, przebiera, czesze i zabiera na spacer.

Papua Zachodnia jest wyspą na której można spotkać ostatnie pokolenia rdzennych plemion, żyjące według starych zasad swoich przodków i pomimo, że uważają się już za Chrześcijan, nadal wierzą w złe i dobre duchy, z którymi rozmawiają, i które proszą o pomoc i wybaczenie. Pod tym względem Indonezja jest bardzo urozmaicona. Liczne plemiona, które nie zaznały jeszcze cywilizacji, albo które się przed nią nadal jeszcze bronią, stanowią jej ogromne bogactwo. Są to kultury unikalne i niezwykle ciekawe.

Pod względem geograficznym kraj jest rajem dla turystów. Znaleźć można tu wszystko od przepięknych plaż z białym piaskiem, turkusowymi wodami i palmami po wysokie góry. Są rozległe doliny, czynne wulkany, rwące rzeki, malownicze jeziora, niezliczone wodospady, gęste dżungle czy widowiskowe pola ryżowe. Natura zadbała o to, by było tu wszystko. Tak naprawdę nie znajdziemy tu chyba tylko żadnej pustyni.

Spotkać w nich można takie zwierzęta jak orangutany, niezwykle rzadkie tygrysy sumatrzańskie, białe słonie, nosorożce czy rajskie ptaki. Te ostatnie są już niestety krytycznie zagrożone. Zgubiła je ich uroda, pióra, w których posiadanie chce wejść prawie każdy turysta. Pomimo tego, że do Europy, Australii czy Ameryki nie można wwozić wyrobów z rajskiego ptaka, to lokalni turyści bez większych problemów nabywają pióropusze. Jak jest popyt to jest podaż i kłusownictwo kwitnie.