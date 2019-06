Chcą zniesienia czasu. Czują się więźniami systemu

Obywatele norweskiej wyspy Sommaroy, na północ od koła podbiegunowego, domagają się zniesienia czasu. Twierdzą, że normalne godziny pracy nie powinny ich obowiązywać, bo nie doświadczają czasu tak, jak większość reszty świata.

Słońce nie wschodzi zimą, ani nie zachodzi latem na Sommaroy, co sprawia, że większość z 300 mieszkańców wyspy popiera starania o to, by wyspa stała się pierwszą na świecie strefą wolną od czasu. Obecny stan rzeczy sprawia, że obywatele czują się uwięzieni w powszechnie obowiązującym systemie.