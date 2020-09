Chelosiowa Jama. Ma szansę stać się wielką atrakcją turystyczną regionu

Do połowy grudnia na terenie rezerwatów Moczydło i Chelosiowa Jama, czyli tam, gdzie znajduje się druga największa jaskinia w Polsce, powstaną 4 km ścieżek dydaktycznych ze stoiskami edukacyjnymi, taras widokowy, a także budynek do prelekcji. Inwestycja pochłonęła 1,8 mln zł. Aż 85 proc. tej sumy to środki przekazane przez Unię Europejską.

Wejścia do Chelosiowej Jamy znajdują się na Górze Kopaczowej, na terenie nieczynnych kamieniołomów w Jaworzni. Z otworu głównego korytarz prowadzi, przez niewielką pochyłą salkę, do Komory Wstępnej. Stąd czterema różnymi korytarzykami można dostać się do Komór Bernatowicza. Są to trzy sale: Sopli Kalcytowych, Debat i Trzech Węży. Z tej ostatniej dwa ciasne korytarzyki prowadzą do trzech dużych sal: Dolnej Sali, Wielkobiwakowej i Górnej. Z Sali Wielkobiwakowej odchodzą cztery ciągi.